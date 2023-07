Bakkers vrezen nog geen rijzende broodprijzen door einde graandeal

Bakkers verwachten op korte termijn geen flinke prijsstijgingen van brood nu de deal over de export van graan uit Oekraïne via de Zwarte Zee is verlopen. Dat komt vooral doordat ze werken met langetermijncontracten.

"Bakkerijen halen hun graan vooral uit Duitsland, Frankrijk en Nederland, niet uit Oekraïne", zegt Wim Kannegieter van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB).

Op korte termijn verwacht hij dan ook niet dat de consument iets zal merken. "Ook met supermarkten zijn afspraken gemaakt over prijzen van broden", legt Kannegieter uit.

De exportdeal verliep maandagavond, nadat Rusland niet akkoord was gegaan met een verlenging van de afspraken. Het land had daarvoor al meerdere keren gedreigd met het stopzetten van zijn medewerking.

Rusland vindt namelijk dat de export van zijn eigen landbouwproducten onterecht wordt getroffen door internationale sancties. Oekraïne wil ook zonder graandeal blijven exporteren via de Zwarte Zee.