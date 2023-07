Zorgtoeslag blijft liggen: een op tien mensen vraagt 'm niet aan

Dit weekend kregen twintigduizend mensen een brief van Dienst Toeslagen. Daarin staat dat ze wel recht hebben op zorgtoeslag, terwijl ze die niet aanvragen. Nog steeds vraagt een op de tien huishoudens die recht hebben op zorgtoeslag die niet aan.

Ongeveer 4,5 miljoen huishoudens hebben recht op zorgtoeslag op basis van hun inkomen en vermogen. Maar bijna 450.000 huishoudens vragen hun zorgtoeslag niet aan en lopen dus maandelijks 154 euro voor alleenstaanden en 264 euro voor stellen mis.

Daarom gaat de Dienst Toeslagen daar nu zelf achteraan. Waarom de huishoudens hun recht op zorgtoeslag laten liggen, is onduidelijk. Mogelijk vinden ze dat te ingewikkeld of vrezen ze te moeten terugbetalen.

Eerder probeerde de Dienst al mensen te bewegen om toch hun recht op zorgtoeslag te benutten. In een pilot kregen 5.000 huishoudens een brief. Uiteindelijk vroeg 85 procent van die ontvangers ook daadwerkelijk zorgtoeslag aan.

Check of je er echt recht op hebt

De 20.000 huishoudens die nu een brief krijgen, hebben volgens de gegevens van de Belastingdienst over het inkomen in 2022 recht op zorgtoeslag. Waarom nu alleen deze groep wordt benaderd, is onduidelijk. Maar later worden nog meer huishoudens benaderd.

Het kan zijn dat het inkomen van hen in 2023 zo is dat ze geen recht meer hebben op toeslag. Daarom wordt in de brief gevraagd om te checken of je recht hebt op zorgtoeslag.

Wanneer recht op zorgtoeslag? Je hebt in 2023 recht op zorgtoeslag als je als alleenstaande een jaarinkomen onder 38.520 euro hebt en als stel onder 48.224 euro. Je mag niet meer dan 127.582 euro aan vermogen bezitten. Voor stellen ligt die grens op 161.329 euro.

Ook nog toeslag aanvragen over 2022

Mensen die hun zorgtoeslag lieten liggen, kunnen die ook nog met terugwerkende kracht aanvragen. "Tot en met 1 september 2023 kun je nog toeslag aanvragen over 2022", zegt Coert Kleijwegt, directeur van Dienst Toeslagen in een verklaring.