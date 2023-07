Frankrijk wil terug naar normaal, dus wordt energie 10 procent duurder

Frankrijk gaat door de overheid gereguleerde energieprijzen in augustus 10 procent verhogen. Het land wil in stapjes terug naar normale prijzen. Een overheidscommissie dacht er eerst nog over de prijzen met bijna 75 procent te verhogen.

Sinds de zomer van 2022 hanteert Frankrijk een energieplafond om te voorkomen dat de oplopende prijzen van energie de huishoudens te veel raken. Maar dat wil het land niet te lang blijven doen. Volgens berichtgeving van persbureau Reuters en de Franse krant Les Echos wil Frankrijk 'terug naar normaal'.

Tot februari 2024 gaan prijzen niet verder omhoog. De verhoging in augustus is veel beperkter dan gedacht. Een commissie die de Franse overheid adviseert over energiebeleid opperde onlangs dat prijzen op basis van huidige marktomstandigheden met 74,5 procent omhoog zouden moeten.