Big Bazar moet vestigingen sluiten door huurachterstanden

De problemen bij de winkelketen zouden niet alleen in Noord-Holland spelen. Zo zou Big Bazar ook huurachterstanden hebben in Vlaardingen en 's-Gravenzande.

Big Bazar, dat zo'n 125 winkels telt in Nederland en België, was tot 2020 eigendom van Blokker, maar is nu in handen van BB-Retail. BB-Retail was nog niet bereikbaar voor een reactie.