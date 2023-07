Kunstmatige intelligentie weert te jong lijkende modellen uit alcoholreclame

Kunstmatige intelligentie (AI) gaat de leeftijd van modellen in alcoholreclames vanaf nu scherper in de gaten houden. Het gaat dan niet om de echte leeftijd, maar om hoe oud de modellen ogen. In juni haalde Heineken nog posters weg omdat modellen te jong leken.

Volgens de regels mag een adverteerder voor een reclame namelijk geen mensen inhuren die jonger lijken dan 25 jaar. De organisatie STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) heeft daarom een tool ontwikkeld die de stichting en adverteerders daarover uitsluitsel kan geven.

Onlangs leidde een van de regels uit de door STIVA opgestelde Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RvA) ertoe dat Heineken posters weghaalde. De modellen die erop stonden kwamen namelijk te jong over, al waren zij volgens Heineken wel degelijk ouder dan 25 jaar.

De tool van STIVA is getraind op basis van ruim 100.000 gezichten om de visuele leeftijd van personen vast te stellen. Dat is dus niet per se de daadwerkelijke leeftijd, maar hoe oud een persoon overkomt. STIVA laat weten "dat hier geen onduidelijkheid over mag bestaan".