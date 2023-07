Fietsenfabrikant VanMoof failliet verklaard, klanten in onzekerheid

De bekritiseerde fietsenfabrikant VanMoof is failliet verklaard door de Amsterdamse rechtbank. Vorige week kreeg VanMoof al uitstel van betaling, werd er een verkoopstop aangekondigd en sloten de winkels. Klanten wacht nu een onzekere periode.

VanMoof heeft al enkele jaren met grote verliezen achter de rug, maar wist het elke keer toch te redden door extra investeringen van financiers. Dat lukte deze zomer niet meer.

Ook ging VanMoof gebukt onder het feit dat de fietsen snel kapot gingen. Klanten konden hun fiets alleen bij VanMoof en sinds kort ook KwikFit laten repareren. Het grote aantal reparaties dat nodig was, viel niet bij te benen en dus wachtten klanten erg lang tot ze hun fiets terug zouden krijgen.

Vorige week werd al uitstel van betaling uitgevraagd. Leveranciers kregen niet meer betaald en klanten konden ook hun geld niet meer terugkrijgen. Meestal is die stap een aanloop naar een faillissement. Ook sloot VanMoof haar winkels.

De oprichters van VanMoof, de broers Taco en Ties Carlier, hebben volgens het FD in een interne mail aan personeel laten weten dat het ze "ontzettend spijt" dat ze het faillissement moesten aanvragen.

Klanten die geld terug willen kunnen in rij aansluiten

Klanten van VanMoof zitten nu in onzekerheid. Mensen die al een fiets hadden besteld en betaald, kunnen voor teruggave van hun geld aansluiten in de rij met andere schuldeisers. Daarbij gaan banken en de Belastingdienst meestal voor, dus het is de vraag of de gedupeerde klanten hun geld nog terugzien.

Maar ook 200.000 VanMoof-eigenaren hebben door het faillissement een probleem. VanMoof-fietsen hebben specifieke onderdelen en zijn dus niet te repareren door andere fietsenmakers. Als hun fiets nu kapot gaat, lukt het mogelijk niet meer om 'm te laten maken.

Sinds kort werd ook KwikFit ingeschakeld om VanMoof-reparaties te doen. Maar daar deden ze al een week geen reparaties die onder de garantie vallen. En maandag meldde KwikFit dat de VanMoof-onderdelen op zijn, dus dat ze op het vervangen van een band na geen VanMoof-fietsen meer kunnen repareren.

Voor VanMoof-fietsers is het te hopen dat er een doorstart volgt of dat een ander bedrijf er brood in ziet om de onderdelen tóch aan te gaan bieden. Bij een doorstart is het wel de vraag of een mogelijke nieuwe eigenaar de reparatiegaranties gaat overnemen.