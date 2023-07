Huizenprijzen dalen ook in 2024, verwacht ABN AMRO

Delen via E-mail

Het aantal woningverkopen neemt dit en volgend jaar af en ook de huizenprijs zal tot 2024 blijven dalen. Dat verwachten economen van ABN AMRO. Volgens de bank duurt het even voordat huizen door loonstijgingen weer betaalbaarder worden.

ABN AMRO ziet de woningverkopen dit jaar met 5 procent afnemen en in 2024 met nog eens 2,5 procent. Eerder had de bank voorspeld dat er in 2024 juist meer woningen verkocht zouden worden.