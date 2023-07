Pizzaprijzen schieten in Italië nog verder omhoog door peperdure ingrediënten

Als je deze zomer op vakantie gaat in Italië, kun je bij het bestellen van een pizza zomaar flink duurder uit zijn. Zo zijn basisingrediënten als tomaten en mozzarella flink in prijs gestegen. Ook olijfolie is duurder.

Nieuwsdienst Bloomberg becijferde dat een pizza margherita vorige maand 14 procent duurder was dan een jaar geleden. De stijging van de pizzaprijs is daarmee hoger dan de totale inflatie, die in Italië uitkwam op 6,7 procent.

Pizzamakers moesten vorige maand voor bloem 7 procent meer betalen dan een jaar geleden, terwijl tomaten en mozzarella zelfs bijna 13 en 18 procent duurder werden. De absolute klapper is olijfolie, waar vorige maand ruim 26 procent meer voor betaald moest worden. Daarbovenop komt een stijging van de energieprijzen, al bleef die beperkt tot 1,4 procent.