Personeelstekort dwingt VK tot soepele regels voor buitenlandse bouwvakkers

Buitenlandse metselaars, stukadoors en dakdekkers kunnen voortaan makkelijker het Verenigd Koninkrijk in komen. De Britten hebben veel te weinig bouwvakkers en versoepelen daarom de regels.

De Britse regering heeft de nieuwe regels maandag bekendgemaakt. Het land kampt met grote tekorten op de arbeidsmarkt, onder meer voor personeel in de bouw. Vergeleken met de periode voor corona zijn er bij bouwbedrijven nu 65 procent meer vacatures. Dit terwijl in de hele Britse economie het aantal vacatures minder hard steeg: 42 procent.

Behalve voor bouwvakkers wordt het ook makkelijker voor wie aan de slag wil in de visserij. Verder was het advies om ook in delen van de horeca en het toerisme meer buitenlands personeel toe te laten, maar dat neemt de regering niet over.