Je VanMoof-fiets laten maken wordt nóg lastiger: onderdelen bij Kwik-Fit zijn op

Wie een kapotte VanMoof-fiets heeft en hem wil laten maken, heeft steeds minder opties. De eigen winkels van VanMoof zijn al enkele dagen dicht en nu blijkt dat specifieke onderdelen bij Kwik-Fit ook op zijn.

Vorige week werd bekend dat VanMoof in financiële problemen verkeert. Het bedrijf heeft uitstel van betaling gekregen en winkels gesloten. Het wil de komende tijd gebruiken om de problemen op te lossen.

Maar doordat VanMoof zijn eigen winkels sloot, werd het de laatste dagen steeds drukker bij Kwik-Fit. Hierdoor was het bedrijf razendsnel door zijn voorraden heen, bevestigt Pieter Bikker, directeur E-Mobility bij Kwik-Fit, na berichtgeving van BNR Nieuwsradio.

De VanMoof-fietsen staan erom bekend dat ze heel specifieke onderdelen hebben die niet zomaar ergens anders te krijgen zijn. Een voorbeeld hiervan is de accu. Als deze kapot is, kun je die dus alleen laten maken bij VanMoof of Kwik-Fit. Althans, tot voor kort.