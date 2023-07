Flitsbezorgers houden zich met moeite staande op lastige Nederlandse markt

Flitsbezorgers hebben grote moeite om zich staande te houden op de Nederlandse markt. De kosten en levertijden lopen op en consumenten zijn steeds meer kwijt aan hun boodschappen.

"Nederland is een moeilijke markt voor flitsbezorgers. Het is niet voor niets dat Deliveroo al is vertrokken", zegt retailexpert Michel Kregel. "Bovendien is er maar ruimte voor één of twee partijen."

Het is pas twee jaar geleden toen de ene na de andere flitsbezorger zich in ons land vestigde. Bezorgers van Getir, Flink en Gorillas zijn sindsdien niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Maar inmiddels zijn de tijden voor flitsbezorgers flink veranderd. Steeds meer gemeenten willen bijvoorbeeld de magazijnen uit het centrum hebben. Bovendien houden consumenten vaker de hand op de knip vanwege de torenhoge inflatie.

"Twee jaar geleden moest de taart verdeeld worden onder de verschillende partijen. Maar toen was het ook al duidelijk dat er uiteindelijk overnames zouden plaatsvinden of dat partijen zouden vertrekken", zegt Kregel.

Het Britse Zapp was de eerste flitsbezorger die ons land vorig jaar verliet. Daarnaast nam Getir zijn concurrent Gorillas over voor een bedrag van 1,2 miljard euro. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt overweegt het Turkse bedrijf een vertrek uit Nederland.

'Vertrek is puur speculatief'

Getir kampt volgens de krant met forse verliezen en wil met behulp van kostenbesparingen extra investeringen van geldschieters aantrekken. Het bedrijf stelt dat het nieuws over een mogelijk vertrek puur speculatief is.

Getir heeft eerder al afscheid genomen van Spanje, Portugal en Frankrijk. Als het bedrijf ook uit Nederland en Italië vertrekt, blijven alleen thuisland Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland als markten over.

Volgens Kregel is Nederland een lastige markt. Zo zijn de steden relatief klein en doen steeds meer gemeenten de darkstores van flitsbezorgers in de ban. "Die worden vaker uit het centrum geweerd, waardoor de levertijden langer worden. En dan wordt het lastig in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Verder lopen de kosten op en is er een tekort aan personeel."

'Flitsbezorger nog steeds overnameprooi voor grote partijen'

Jumbo is inmiddels uit de flitsbezorging gestapt. De supermarktketen was daar actief in geworden via een samenwerking met Gorillas, dat dus is overgenomen door Getir. De familie Van Eerd, eigenaar van Jumbo, had ook een belang in Gorillas. Die investering wordt ook teruggedraaid.