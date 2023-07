Rusland trekt zich terug uit graandeal met Oekraïne

Rusland stapt vanaf dinsdag uit de graandeal. Met die afspraak kon de graanexport via de Zwarte Zee doorgaan, wat goed was voor de voedselprijzen. Volgens het Kremlin heeft het besluit niet te maken met het incident op de Krimbrug zondagnacht.

Moskou heeft voorwaarden gesteld waar niet aan is voldaan, meldt een woordvoerder van het Kremlin. Volgens hem stapt Rusland pas terug in de deal als aan de Russische eisen wordt voldaan.

Het Kremlin laat verder weten dat er geen verband is tussen het dodelijke incident op de Krimbrug afgelopen nacht en de graandeal. Volgens een woordvoerder had Poetin zijn standpunt al bepaald voordat hij afwist van het incident op de brug, waarbij twee doden zijn gevallen. Het is nog niet bekend wie daar verantwoordelijk voor is en wat er precies is gebeurd.