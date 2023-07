Gasprijs zakt naar laagste punt in bijna twee jaar, lagere energietarieven lonken

Delen via E-mail

Handelaren konden maandagochtend een megawattuur gas kopen voor 24,20 euro. Dat is de laagste prijs sinds september 2021 en minder dan 10 procent van de piekprijs van augustus vorig jaar.

De prijs voor gas daalt al geruime tijd. De laatste weken komt dit vooral doordat de gasopslagen in veel landen goed gevuld zijn, terwijl de beschikbaarheid weer redelijk op niveau komt. Dat komt onder meer doordat een belangrijk Noors gasveld weer volledig in gebruik is.