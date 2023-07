Werkgevers kunnen subsidie krijgen om kwetsbare mensen aan werk te helpen

Delen via E-mail

Werkgevers die mensen uit de bijstand aan werk helpen, kunnen daar straks subsidie voor krijgen. Het kabinet stelt 70 miljoen euro ter beschikking om kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt te helpen.

Het geld is bedoeld om mensen aan het werk te helpen die daar meer moeite mee hebben dan gemiddeld. Zo kunnen werkgevers ook geld krijgen als ze een Oekraïense vluchteling of een statushouder in dienst nemen en begeleiden.