H&M opent vanaf 2025 winkels in Braziliaanse steden

H&M opent in 2025 de deuren in Brazilië. Nergens groeide de omzet van het kledingbedrijf in het afgelopen jaar zo hard als in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.

H&M ziet veel potentieel in de 210 miljoen Brazilianen "die mode sterk waarderen", schrijft het bedrijf in een verklaring. Welke steden precies een winkel gaan krijgen, kan de kledinggigant nog niet zeggen. Ook als webwinkel wil H&M zich in Brazilië profileren.

Het Zweedse bedrijf breidt het aantal winkels in Latijns-Amerika sinds 2012 steeds verder uit. Onder meer in Peru, Chili, Colombia, Guatemala en Costa Rica zijn H&M-winkels. Volgens CEO Helena Helmersson ontwikkelt het bedrijf zich goed in deze landen.

Uit de cijfers over het eerste half jaar bleek dat de omzet van H&M groeide met 9 procent. In Noord- en Zuid-Amerika groeide de omzet met 12 procent het hardst.