TomTom verkoopt meer navigatiesystemen door toegenomen autoverkoop

TomTom ziet een stijging in de verkoop van navigatiesystemen en heeft naar eigen zeggen een sterk eerste half jaar achter de rug. Het bedrijf verhoogt de verwachte omzet voor 2023.

In de eerste helft van dit jaar ging de omzet met 14 procent omhoog tot meer dan 297 miljoen euro. Door een toegenomen autoverkoop zijn er meer navigatiesystemen van TomTom verkocht. Ook profiteert het bedrijf van een hogere productie van autofabrikanten die de kaarten afnemen, zoals Volkswagen, Renault, Hyundai en Peugeot.

Onder de streep blijft er nog steeds geen winst over. Het bedrijf leed in het eerste half jaar een verlies van 1,5 miljoen. Een jaar eerder was dat nog 76,5 miljoen euro.