Rusland neem 'tijdelijke' controle over lokale Danone en Carlsberg

Rusland heeft de controle overgenomen over de Russische activa van het Franse voedingsmiddelenconcern Danone en de Deense bierbrouwer Carlsberg. De aandelen van beide multinationals zijn "tijdelijk" onder controle gesteld van de staat, naar een decreet van president Vladimir Poetin.

In april werden de Russische dochterondernemingen van het Duitse energieconcern Uniper en de Finse stroomproducent Fortum al onder staatscontrole geplaatst. Het Kremlin waarschuwde destijds dat het mogelijk meer westerse activa tijdelijk in beslag neemt als vergelding voor buitenlandse acties tegen Russische bedrijven in het buitenland.

Zowel Danone als Carlsberg kondigde al in 2022 aan Rusland te willen verlaten vanwege de invasie van Oekraïne in februari van dat jaar. Beide bedrijven zeiden eind juni aan kopers te hebben gevonden die hun activiteiten in Rusland wilden overnemen.

Danone heeft 8.400 werknemers in Rusland en brengt er melk en yoghurt op de markt onder de merken Danone, Danissimo en Prostokvasjino. Carlsberg is in Rusland eigenaar van de brouwer Baltika.