Laatste schip verlaat haven Odesa voor aflopen van graandeal

Het laatste graanschip is zondag uit de haven van de Zuid-Oekraïense stad Odesa gevaren, voordat maandag de VN-deal afloopt die de export van voedsel regelt. Oekraïne en Rusland zijn het nog altijd niet eens over een verlenging van de deal.

Een jaar geleden spraken Oekraïne en Rusland met Turkije en de Verenigde Naties af dat graanschepen over de Zwarte Zee mogen varen zonder tegengehouden te worden door marineschepen. Maar het Kremlin wil niet zomaar met een nieuwe verlenging van de overeenkomst akkoord gaan.

De Russische president Vladimir Poetin is ontevreden over de voorwaarden van de deal, omdat Russische voedselproducenten last zouden hebben van westerse sancties.