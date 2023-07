Eigenaar Jeans Centre gaat verder met spijkerbroekenmerk Chasin'

De winkels van Chasin', het spijkerbroekenmerk van de failliete kledingketen Score, gaan verder onder een nieuwe eigenaar. De JOG Group, bekend van onder meer Jeans Centre, neemt ook de bijbehorende groothandel en webshop over.

"Samen kunnen we een sterke synergie creëren en het bereik van het merk verder vergroten", zegt JOG-topman Mark Hommelberg op LinkedIn. Met hoeveel Chasin'-filialen hij precies verder wil en wat zijn plannen betekenen voor het behoud van werkgelegenheid, is nog niet bekend.

Score, waarvan de eerste winkel opende in 1981, werd vorige maand failliet verklaard door de rechtbank in Zutphen. Ook Chasin' viel onder het bankroet. Op het moment van het faillissement hadden beide ketens samen ruim vijftig winkels in Nederland, een webwinkel en verkooppunten in andere winkels in het buitenland. Bij de kledingwinkels werkten in totaal zo’n 450 mensen.

Koper JOG Group is een snel groeiend internationaal modebedrijf. De onderneming heeft in Jeans Centre al een keten met circa honderd winkels in Nederland. Ook modemerk GARCIA, goed voor meer dan 2.500 verkooppunten wereldwijd, hoort bij de onderneming.