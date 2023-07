VS is niet bereid handelstarieven voor China af te schaffen

Delen via E-mail

De Verenigde Staten zijn niet bereid om handelstarieven voor Chinese producten af te schaffen. "De tarieven zijn ingevoerd omdat we ons zorgen maakten over oneerlijke handelspraktijken aan de kant van China. Die zorgen zijn er nog", zegt financiënminister Janet Yellen.

Yellen was eerder deze maand nog in China om te praten met Chinese topambtenaren. Na afloop sprake ze van "een stap voorwaarts" voor de inspanningen om de relatie tussen de VS en China weer te verbeteren.