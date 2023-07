Philips ziet aantal schadeclaims in VS oplopen door slaapapneu-kwestie

Zo'n 530 Amerikanen hebben persoonlijke schadeclaims ingediend tegen Philips vanwege gezondheidsklachten als gevolg van gebreken bij de slaapapneuapparaten van het zorgtechnologieconcern.

"Het is allemaal in een heel vroeg stadium. In iedere zaak zal nog moeten worden aangetoond dat er persoonlijk letsel is opgetreden", zegt de woordvoerder. "Wij hebben middels de testresultaten van een onafhankelijk laboratorium al aangetoond dat het schuim in de slaapapneuapparaten geen letsel veroorzaakt. Dat hebben we ook al gepubliceerd."