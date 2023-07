Fabriek voor Kinder-chocola legt de productie weer stil na salmonella-uitbraak

De chocoladeproducent Ferrero heeft de productie in een Belgische fabriek opnieuw stilgelegd na een nieuwe salmonella-uitbraak. Het bedrijf, bekend van de Kinder Surprises, heeft bevestigd dat geen enkel eindproduct vrij was van de bacterie.

In Nederland hoeven we ons nog geen zorgen te maken. Hier liggen geen producten in de schappen waar de bacterie in zit, laat een woordvoerder weten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het is al de tweede keer dat Ferrero-producten salmonella blijken te bevatten. Vorig jaar werden onder meer chocolade-eieren teruggeroepen, nadat in dezelfde fabriek een uitbraak was.

Er werden honderden infecties in verschillende Europese landen gemeld. Meer dan 40 procent van de zieken werd vanwege de besmetting opgenomen in het ziekenhuis. In april 2022 trok de Belgische voedselautoriteit tijdelijk de vergunning in van de fabriek.

Het ging toen om producten als Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs en Kinder Schoko-bons. Ook in Nederland sloeg voedselwaakhond NVWA alarm. Het werd afgeraden om nog langer Kinder-chocolaatjes uit de Ferrero-fabriek te eten.