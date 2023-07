Is de recordhoge WOZ-waarde reden tot juichen of mopperen?

De WOZ-waarde van koopwoningen blijft stijgen, ook nu de huizenmarkt is afgekoeld. Velen zijn daar niet gelukkig mee, want daardoor betaal je hogere belastingen. Maar er zitten ook voordelen aan een hoge WOZ-waarde.

De gemiddelde WOZ-waarde van Nederlandse woningen is met bijna 17 procent gestegen naar 369.000 euro. Dat is een record, bleek deze week. De nieuwe WOZ-waarde is de waarde op peildatum 1 januari 2022, ook al kreeg je die hierover begin 2023 bericht. Begin 2022, toch al anderhalf jaar geleden, stegen de huizenprijzen nog. Daarom is de WOZ-waarde ook niet gedaald.

Veel mensen willen hun WOZ-waarde graag lager hebben. Daarom hebben dit jaar 600.000 mensen bezwaar gemaakt tegen hun WOZ-waarde. Bijna drie keer zoveel als in vorige jaren. Dat zou kunnen zijn omdat mensen het contrast voelen: hun huizenprijs is in het afgelopen jaar gedaald, maar hun WOZ-waarde is gestegen. Een derde van de bezwaren leidde in eerdere jaren tot een lagere WOZ-waarde. En dus hoeven zij minder belasting te betalen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald? De WOZ-beschikking waarin de nieuwe waarde van je woning staat, krijg je van de gemeente. Die bepaalt de waarde op basis van verkoopprijzen van huizen in de buurt en neemt ook oppervlakte, inhoud, tuin, woonwijk, enzovoorts mee. Niet iedereen is het eens met die vergelijking. Omdat het huis van de buren bijvoorbeeld een uitbouw heeft of net is opgeknapt en dat van jou niet.

Door lagere WOZ-waarde bespaar je gauw 150 euro

De jaarlijkse lokale belastingen zijn een percentage van de WOZ-waarde. Dan gaat het om de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting (ozb) en de waterschapsbelasting. Je betaalt dus meer belasting bij een hogere WOZ-waarde.

Ook bij de inkomstenbelasting is een hogere WOZ-waarde minder gunstig. Je eigenwoningforfait (ook een percentage van je WOZ-waarde) wordt opgeteld bij je inkomen uit je werk. Je betaalt zo belasting omdat je profiteert van het hebben van een woning, is de gedachte.

Hoeveel zo'n hogere WOZ-waarde dan scheelt? Stel dat je bijvoorbeeld een WOZ-waarde krijgt van 400.000 euro, terwijl dat eerder nog 350.000 euro was. Dan scheelt dat, afhankelijk van de belastingtarieven in je gemeente en waterschap en de hoogte van je belastingtarief bij je inkomstenbelasting ongeveer 150 euro tot 200 euro. Krijg je door een bezwaar je WOZ-waarde omlaag, dan kan dat dus belastingen schelen.

Bij erfenis gaat de WOZ-waarde pas echt tellen

Een hoge WOZ-waarde kan je nog meer geld kosten als je een woning erft. De erfbelasting wordt namelijk ook berekend met de WOZ-waarde. Bij het erven is een deel van de woningwaarde vrijgesteld van belasting en over de rest betaal je een percentage van 10 tot 40 procent belasting.

Hoe hoog het percentage is, is afhankelijk van je familieband en de hoogte van de WOZ-waarde. Dat de WOZ-waarde 16 procent is gestegen vorig jaar, betekent dus al gauw dat je duizenden euro's extra erfbelasting moet betalen.

Bezwaar maken kan nu niet meer. Het kan tot zes weken nadat je de WOZ-waarde kreeg van je gemeente. Volgend jaar is er dus weer een kans.

Juist blij met een hogere WOZ-waarde

Je kunt ook juist blij zijn om een hogere WOZ-waarde. Er zijn in het verleden wel eens bezwaren gemaakt tegen een te lage WOZ-waarde.

Een hoge WOZ-waarde heeft twee voordelen. Als je je huis te koop zet, kan een hoge waarde kopers verleiden om een hogere prijs te betalen. Zij kunnen namelijk via de website van het WOZ Waardeloket inzien hoe de WOZ-waarde van je huis zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld.