Honderden KPMG-medewerkers speelden vals om verplichte trainingen te halen

Honderden medewerkers van het accountantsbedrijf KPMG zijn betrokken bij examenfraude. Zo stuurden werknemers de antwoorden rond naar collega's die een training nog moesten volgen. Het is de eerste keer dat zoiets in Nederland aan het licht komt.

Toen een klokkenluider afgelopen december aan de bel trok, startte KPMG een onderzoek. Daaruit blijkt dat er in de afgelopen vijf jaar ruim honderd werknemers per jaar fraudeerden. "In totaal gaat het om ruim vijfhonderd medewerkers, al is het onderzoek nog niet helemaal afgerond", zegt een woordvoerder van het bedrijf.