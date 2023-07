Opluchting bij cryptobedrijven door uitspraak Amerikaanse rechter

Cryptobedrijven zijn opgetogen over een recente uitspraak van een Amerikaanse rechter. Die gaf cryptobedrijf Ripple deels gelijk in een zaak die was aangespannen door toezichthouder SEC. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere uitgevers van digitale munten.

SEC sleepte enkele jaren geleden Ripple voor de rechter. Dat is het bedrijf achter XRP, een van de grootste digitale munten ter wereld. Volgens de toezichthouder vallen XRP en veel andere cryptomunten onder het begrip 'effecten' en horen ze daarom onder toezicht van SEC te staan.

Bedrijven die onder SEC-toezicht vallen, moeten aan strengere regels voldoen, vooral als het gaat om het informeren van beleggers over de risico's. Ripple zou hier niet aan hebben voldaan, terwijl dat volgens de SEC wel had gemoeten. Die stapte daarom naar de rechter.

De rechtbank besliste donderdag dat als Ripple de digitale munt via cryptobeurzen aan particulieren aanbiedt, het bedrijf niet onder SEC-toezicht valt. Dit was een opluchting voor Ripple én veel andere cryptobedrijven.

Ze vreesden dat ze in hetzelfde schuitje terecht zouden komen als hun sectorgenoot en dat ze dus eveneens aan de veel strengere eisen zouden moeten voldoen. Ook zou een negatieve uitspraak gevolgen kunnen hebben voor de beschikbaarheid van digitale munten op cryptobeurzen. De koersen van XRP en andere digitale valuta schoten na de uitspraak omhoog.

Volg het cryptonieuws Krijg een melding bij nieuwe verhalen Blijf met meldingen op de hoogte

Rechter geeft SEC op ander punt wel gelijk

Op een ander punt kreeg de beurswaakhond wel gelijk. Als Ripple de XRP's aanbiedt aan institutionele beleggers, vallen ze wel onder SEC-toezicht. Dit kan nadelig uitpakken voor Ripple, omdat het bedrijf in het verleden voor bijna 729 miljoen dollar aan cryptomunten heeft verkocht aan grote professionele beleggingsbedrijven.

Hoewel de uitspraak van donderdag dus deels een overwinning is voor de cryptosector, is dat geen definitieve zege. Het gaat slechts om een voorlopige uitspraak; het eindoordeel volgt later.

SEC is bovendien een nieuwe zaak tegen Ripple gestart. Daarin moet meer duidelijkheid komen over wanneer cryptomunten wel en niet onder toezicht van de beurswaakhond komen.