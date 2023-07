Zij zijn geraakt door faillissement bij VanMoof: 'Zoon telde af op kalender'

Slechte communicatie, leveringsproblemen, constant stukgaan en nu een faillissement: het hippe Amsterdamse fietsenbedrijf VanMoof is dinsdag ten onder gegaan. NU.nl vroeg lezers naar ervaringen met VanMoof - en ontving een stortvloed aan e-mails. Bijna de helft daarvan ging over niet-geleverde fietsen.

Dit artikel werd origineel op vrijdag 14 juli gepubliceerd. Na het faillissement op dinsdag 18 juli zijn bepaalde passages geactualiseerd.

Vooropgesteld: het is niet alleen maar slecht. We kregen ook reacties van mensen die vinden dat de fietsen lekker rijden en dat ze weinig last hebben van mankementen. Daarmee komen ze ook weinig in aanraking met een van de zwakkere punten van het bedrijf: service.

Maar dat geldt niet voor Flor (op de foto bovenaan), de twaalfjarige zoon van Tako Feron uit Geleen. "Hij gaat naar de middelbare school en heeft daar een nieuwe fiets voor nodig", vertelt Tako. "Hij wilde heel graag een VanMoof. Daar heeft hij anderhalf jaar voor gespaard door tuinen in de buurt te doen, auto's te wassen, folders rond te brengen, af en toe in een spoelkeuken van een horecabedrijf te werken. Overal heeft hij wel wat gedaan."

Flor wilde alleen maar een VanMoof. "In april zijn we een dagje naar Amsterdam geweest voor een testrit. Hij vond het helemaal subliem, er was wat hem betreft geen andere optie meer. Dus we hebben de fiets online besteld en 3.500 euro betaald. Hij zou voor eind juni geleverd worden, maar dat werd algauw half juli en daarna werd het stil", zegt Tako.

'Ze laten iedereen keihard zakken'

Flor is aangedaan door de situatie. "Hij checkte elke dag de app voor een update over de levering en had een aftelkalender gemaakt op de kast. Maar ineens was er niks en niemand meer bereikbaar. We tasten totaal in het duister."

En dat is buiten het financiële stukje het kwalijkste, vindt Tako. "Het merk is de afgelopen jaren door de klanten in de lucht gehouden en nu laten ze iedereen keihard zakken. Het zou een kleine moeite moeten zijn om even een berichtje eruit te doen met wat er gaat gebeuren. Mijn zoon is ontzettend teleurgesteld, tot tranen aan toe. Ik krijg ieder uur wel een appje van hem of ik nog wat gehoord of gelezen heb."

'Ik wilde hem gebruiken in plaats van een auto'

Ook Hakima Eskifati (31) uit Rotterdam verwacht niet meer dat ze haar VanMoof A5 krijgt. "Ik heb hem op 31 december 2022 besteld. De levering is meerdere malen vertraagd. Ik zou hem eigenlijk al in april moeten ontvangen, maar toen waren er problemen met het leveren van onderdelen. De volgende uiterste leverdatum was 26 juni, maar ook toen hoorde ik niks."

Toen had ik hem eindelijk terug en ging begin juli de batterij kapot. Dan kun je er helemaal niets meer mee.

Rodney Nijbacker

Voor Hakima zou de VanMoof in de plaats van een auto komen. "Ik wil hem gebruiken om van huis naar werk te gaan. Ik werk in Rotterdam, maar ook in Amsterdam en Utrecht. Ik wilde hem gebruiken in plaats van een auto, want die wil ik niet."

Ze tast in het duister over hoe het nu verder gaat. "We zijn als klanten aan de goden overgeleverd. Annuleren om je geld terug te krijgen helpt ook niet, want ze hebben tientallen miljoenen schuld. Het beste is denk ik om af te wachten. Ik kan ook geen andere fiets kopen, want stel je voor, ze komen er op wonderbaarlijke wijze toch uit. Het is gewoon heel onzeker, je weet niet wat er gaat komen. Het gaat om heel veel geld."

'Ik was de fiets al twee maanden kwijt voor een reparatie'

Rodney Nijbacker (30) uit Den Haag heeft al een tijd een VanMoof, maar dat is niet altijd even leuk. "Ik ben de fiets van maart tot mei al twee maanden kwijt geweest om een reparatie aan de remmen. Toen had ik hem eindelijk terug en ging begin juli de batterij kapot. Dan kun je er helemaal niets meer mee."

Er zal toch een fiets moeten komen.

Tako Feron

Het duurt lang voor Rodney een nieuwe reparatie kan inplannen. "De eerste mogelijkheid om hem bij VanMoof te brengen voor een reparatie was sowieso al 10 augustus, maar nu is het onduidelijk of ik er ooit nog op kan fietsen. Ik zit wel nog een jaar vast aan het leasecontract en dat moet ik ook gewoon blijven betalen."

'Geen idee of ik hem nog terugkrijg'

Ook Koen Diender (25) uit Zwolle heeft al een VanMoof, maar die was voor reparatie in een VanMoof-centrum in Rotterdam toen het nieuws over het mogelijke faillissement doorkwam. "De hele motor deed niks meer, en de hele computer moet daarvoor vervangen worden."

"Het vervelende is dat die iets meer dan een jaar geleden ook al vervangen is, maar toen viel hij nog onder de garantie", vertelt Koen. "Dat was prima. Maar iets meer dan een jaar later is hij dus alweer stuk, en nu moet ik alles zelf betalen. Daar was ik al minder tevreden over. Nu staat hij daar in Rotterdam en heb ik geen idee wat de status is; of hij al gerepareerd is, of ik hem nog terugkrijg, helemaal niks."

Voor de twaalfjarige Flor Feron is de VanMoof-droom vermoedelijk voorbij, zegt zijn vader Tako. "Ik denk dat we ons nu toch moeten oriënteren op een ander merk. Er zal toch een fiets moeten komen."