Staking op Londense luchthaven valt midden in het hoogseizoen

Medewerkers van de Engelse luchthaven Londen Gatwick gaan deze zomer acht dagen staken. Ze willen meer loon, en dat kan ook Nederlandse reizigers treffen.

Vluchten kunnen vertraging oplopen of zelfs worden geannuleerd, al zijn de details daarvan nog niet bekend. EasyJet vliegt tussen Gatwick en Schiphol, waardoor reizigers van en naar Nederland ook last kunnen krijgen van de staking. Passagiers krijgen het advies om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden voordat ze naar het vliegveld gaan.

De werknemers willen hogere lonen. De meerderheid verdient gemiddeld minder dan 12 pond (zo'n 14 euro) per uur, schrijft Unite in een verklaring. Veel bedrijven op Gatwick Airport hebben tijdens de coronapandemie gekort op salarissen.

Ook zijn er op grote schaal ontslagen gevallen en zijn de werkomstandigheden achteruitgegaan, stelt de vakbond. Die is al sinds januari in onderhandeling met vier bedrijven op de luchthaven.

In Italië is zaterdag al een staking in de luchtvaart. Maatschappij Ita Airways annuleert in ieder geval al 133 vluchten. Ook vanuit andere vervoerders worden vele annuleringen verwacht.