Lonen van een miljoen mensen stijgen ruim 8 procent in nieuwe cao's

De lonen van bijna een miljoen werkenden gaan de komende twaalf maanden ruim 8 procent omhoog. Dat is afgesproken in de cao's die in juni zijn gesloten, meldt werkgeversvereniging AWVN.

Die stijging is iets lager dan de 8,4 procent die uit de voorlopige cijfers naar voren kwam.

Afgelopen maand zijn 39 cao-akkoorden gesloten, voor in totaal 960.000 mensen. Dit aantal is zo groot doordat enkele grote cao's zijn afgesloten, onder meer in het onderwijs.

Een stijging van 8,2 procent betekent niet dat iedereen er meteen vanaf juli ruim 8 procent bij krijgt. Het is het totaal aan loonstijgingen in de komende twaalf maanden. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om een stijging van 4 procent begin deze maand en een tweede stijging van 4,2 procent op 1 januari volgend jaar.

De lonen lopen de laatste tijd flink op, onder meer door krapte op de arbeidsmarkt. Ook eisen vakbonden en personeel meer geld vanwege de hoge inflatie.