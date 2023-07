Twee jaar na watersnood in Limburg is nog steeds niet iedereen verzekerd

Twee jaar geleden stroomde het water door de Zuid-Limburgse straten. Toen was lang niet iedereen uitgebreid verzekerd tegen overstromingen. Nu hebben meer huishoudens en ondernemers dekking, maar nog lang niet iedereen.

Sinds de watersnood in Zuid-Limburg in 2021, de grootste in 25 jaar, is Nederland zich beter gaan verzekeren tegen schade door water.

Dat kon doordat verzekeraars de dekking hiervoor hebben uitgebreid. Maar we kiezen ook vaker voor dekking die schade bij overstroming vergoedt. "Limburg leerde ons dat het beter kon", zegt Geeke Feiter, directeur van het Verbond van Verzekeraars.

In juli 2021 hadden de meeste huishoudens geluk. In de twee jaar voor de watersnood in Limburg hadden enkele grote verzekeraars de overstromingsdekking voor kleinere rivieren en beken aan hun woonverzekeringen toegevoegd.

Want het regende in Limburg niet alleen heel lang en veel, maar ook de beken de Geul en de Gulp stroomden over. Duizenden mensen moesten hun huis verlaten en hadden grote schade. Landelijk was 95 procent van de huishoudens niet alleen verzekerd voor schade door regen, maar ook voor overstroming van beken, blijkt uit een analyse van het Verbond van Verzekeraars.

Dijkdoorbraak kleine rivier was niet bij iedereen gedekt

De overstroming van een kleine rivier had meer problemen veroorzaakt. Feiter: "Als het Julianakanaal in Limburg of een dijk bij Wilnis was doorgebroken, had minder dan de helft van de Nederlanders daar verzekeringsdekking voor." Het Julianakanaal overstroomde in juli 2021 net niet. Wel werd een lek in de dijk bij het kanaal gedicht.

Inmiddels is meer dan 90 procent van de consumenten gedekt voor overstromingsschade door beken en kleinere rivieren. Feiter: "Limburg heeft bij mensen en bij verzekeraars de ogen geopend en gezorgd voor meer bewustwording. Ook hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat in productkaarten van verzekeringen in één oogopslag te zien is of je gedekt bent bij overstroming."

Ondernemers in problemen door goedkope polis

Ondernemers waren in 2021 minder vaak verzekerd voor overstromingen. Verzekeraars boden de dekking niet aan of ondernemers kozen voor goedkopere opties. Ongeveer de helft van hen was gedekt tegen het overlopen van een beek en minder dan 15 procent tegen overstroming van een kleine rivier. Enkele grote verzekeraars toonden zich coulant, maar niet elke ondernemer kreeg de schade vergoed.

"Ondernemers in de regio kozen er soms voor overstroming niet mee te verzekeren", zegt verzekeringsadviseur Ger Wiertz uit Valkenburg aan de Geul, waar de meeste waterschade ontstond.

"Dan vroeg een horecaondernemer een offerte via mij en kon ik bij de bekende verzekeraars voor 5.000 euro per jaar verzekeringen voor opstal en inventaris regelen. Maar die ondernemer zag dan dat hij het via een zogenoemde beurspolis (vaak van een buitenlandse verzekeraar, red.) voor 3.000 euro kon regelen, maar dan zonder overstromingsdekking."

Ook ondernemers vaker verzekerd

Inmiddels heeft ongeveer drie kwart van de ondernemers dekking voor overstroming van beken en kleinere rivieren, blijkt uit de cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Dat komt deels doordat verzekeraars die in 2021 coulant waren voor ondernemers nu ook dekking bieden.

Wiertz denkt dat iedereen zich toen ook al goed had kunnen verzekeren. Maar volgens hem is er nu meer bewustwording, zeker in zijn regio. "Toch zullen er nog steeds ondernemers zijn die geen overstromingsdekking nemen. Dat is hun eigen keuze. Als je maar weet waarvoor je kiest."

De cijfers zijn dus al beter. Toch wijst Feiter erop dat bijna 10 procent van de consumenten en een kwart van de ondernemers niet verzekerd is tegen overstromingen. "Mogelijk is dat omdat niet iedereen in de buurt van water woont."

Feiter zegt dat het Verbond van Verzekeraars daar als branchevereniging niet achteraan kan. "Dat is voor financieel adviseurs. Maar we proberen wel de bewustwording van risico's op klimaatschade te vergroten."

Dijkdoorbraak bij grote rivier nog niet gedekt

De watersnood in Limburg liet ook zien dat grote rivieren soms moeite hebben veel regenwater tegelijk af te voeren. Een overstroming van de Maas kwam toen dichtbij. En overstroming van grote rivieren of de zee is niet gedekt via je verzekering.

Verzekeraars hebben dat altijd als onverzekerbaar beschouwd. De schade zou te groot zijn om te dragen. Wiertz vraagt zich af hoeveel mensen hopen op verzekeringsdekking. "Woon je langs de Maas, dan wil je je hier graag voor verzekeren. Maar elders in het land mogelijk niet."

Van rampenfonds naar overstromingsverzekering

Op dit moment moet je bij schade aankloppen bij het rampenfonds van de overheid. Daarbij is het onzeker wat je dan krijgt.

Verzekeraars probeerden het momentum van de watersnood in 2021 te behouden om overstromingsdekking voor iedereen in de verzekering te stoppen. Feiter: "Wij zetten in op één loket. In Zuid-Limburg bleek het verwarrend tot hoever je verzekering reikte en wanneer het rampenfonds dekking verzorgde."