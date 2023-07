Huizen, kantoren en winkels minder in trek bij vastgoedbeleggers

Delen via E-mail

In de eerste helft van 2023 werden veel minder kantoren, winkels en woningen verhandeld door vastgoedbeleggers. Zij vinden de aankoop van panden minder interessant door de opgelopen rente.

In de eerste helft van dit jaar werd voor 3,2 miljard euro aan vastgoed verhandeld, blijkt uit cijfers van vastgoedadvieskantoor CBRE. Dat is het laagste bedrag sinds 2015 en maar liefst 60 procent minder dan de eerste helft van 2022.

Volgens CBRE ligt dat vooral aan onzekerheid door de hoge inflatie en oplopende rentes. In 2022 sloegen beleggers nog gauw toe toen de rente begon op te lopen, maar dat is nu voorbij. Door de hogere rente is het duurder om vastgoed te financieren.