Elektrische auto minder in trek door onduidelijkheid over nieuwe regels

Onduidelijkheid over fiscale maatregelen leidt ertoe dat er dit jaar minder elektrische auto's worden verkocht.. Vooral particulieren zijn voorzichtiger, ook op de tweedehandsmarkt.

ING verwacht dat dit jaar 27 procent van de nieuwe auto's volledig op stroom rijdt. Afgelopen jaar was dat 23,5 procent. De populariteit van e-auto's stijgt dus wel, maar volgens de bank had die toename groter kunnen zijn als er niet zoveel onzekerheid was.

Dan gaat het onder meer om de kilometerheffing, waarvan nog niet duidelijk is hoe die er precies uit komt te zien en in hoeverre de uitstoot meeweegt. Ook is het onduidelijk of de aanschafbelasting op benzine- en dieselauto's omhooggaat. Dat het kabinet onlangs is gevallen, helpt hier niet bij.

Volgens ING is het tekenend dat een subsidiepot voor elektrisch rijden nog behoorlijk goed gevuld is. Verder is de hoge aanschafprijs van e-auto's een belemmering.

Hoewel er een rem zit op de groei van elektrisch rijden, stijgt de totale autoverkoop dit jaar toch flink. Naar verwachting worden in ons land 375.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Een stijging van maar liefst 20 procent ten opzichte van vorig jaar.