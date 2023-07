Britse regering akkoord met loonvoorstel voor leraren, artsen en agenten

Delen via E-mail

De Britse regering is akkoord gegaan met de aanbevelingen voor loonsverhogingen in de publieke sector. Onder anderen politieagenten, leraren en artsen kunnen een loonsverhoging verwachten van tussen de 5 en 7 procent.

De aanbevelingen werden gedaan door onafhankelijke panels, die de regering adviseren over de salarissen in de publieke sector. Zij gaven aan dat de lonen verhoogd kunnen worden met 5 tot 7 procent, een advies waar de Britse regering dus in meegaat.