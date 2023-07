Val kabinet maakt groeiend woningtekort mogelijk nog groter

Huizenkopers, bouwbedrijven en corporaties vrezen dat de toch al stroeve woningbouw nog verder stilvalt nu het kabinet is gevallen. Dit omdat wetten die de huizenmarkt vlot moeten trekken mogelijk op de plank blijven liggen.

Door een groot tekort aan huizen staat de woningmarkt flink onder druk. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren alleen maar stijgt. Nieuwe huizen bouwen is daarom het devies. Maar dat wil niet vlotten, door knellende stikstofregels en gebrek aan geschikte locaties.

Dat kan de komende tijd nog erger worden, vreest onder meer Vereniging Eigen Huis (VEH). Het kabinet is nu demissionair, wat betekent dat het alleen lopende zaken mag afhandelen. Nieuwe wetten, zeker als er veel discussie over is, komen pas aan bod als er een nieuw kabinet zit. En dat is waarschijnlijk pas volgend jaar.

Kabinet heeft volop plannen

Aan plannen geen gebrek. De Jonge sloot met provincies Woondeals, die moeten zorgen voor 900.000 nieuwe huizen tot 2030. "De minister heeft ambitieuze plannen om veel te bouwen. Maar de laatste tijd zien we dat er juist minder wordt gebouwd", zegt Hans André de la Porte van de VEH. "Verdere vertraging kunnen we ons echt niet veroorloven."

Een van de wetten die mogelijk op de plank blijft liggen, is de regiewet. Daarmee wil De Jonge het besluit voor het laten doorgaan van een bouwproject naar zich toe trekken. Nu is het vaak de gemeente die erover beslist.

"Bij gemeenten wordt vaak eindeloos gepraat over projecten voordat er iets gebeurt. Met de regiewet moet dat sneller gaan", legt André de la Porte uit. Maar die wet is nog niet definitief en het is maar de vraag of de Tweede Kamer zich er dit jaar nog over buigt.

Verder komt er voorlopig geen schot in het oplossen van de stikstofproblemen. Al jaren zit dit de woningbouw dwars, zonder dat er een definitieve oplossing voor is. Maar stikstof is dusdanig controversieel, dat de Tweede Kamer daar naar verwachting pas na de verkiezingen over besluit.

"Ons land kan zich stilstand in het stikstofdossier niet veroorloven" stelt voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland, de branchevereniging van bouwbedrijven. "Woningzoekers kunnen niet nog langer wachten. Stilstand is achteruitgang."

Tekort nog groter dan gedacht

Deze week werd duidelijk dat het woningprobleem nog groter is dan eerder gedacht. Volgens onderzoekers zijn de komende acht jaar 110.000 huizen meer nodig dan waar het kabinet vanuit ging.

Dit komt doordat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen en door de komst van migranten. Verder speelt mee dat we met steeds minder mensen in één huis wonen, waardoor meer woningen nodig zijn.

Ook huurders kunnen pijn voelen

Voor huurders kan het einde van Rutte IV eveneens vervelend uitpakken. Het puntenstelsel dat maximale huurprijzen moet beperken, loopt mogelijk vertraging op.

Dat geldt ook voor de huisvestingswet, die is bedoeld om mensen met een smalle beurs te helpen bij het vinden van een woning. Als de wet er eenmaal is, krijgen gemeenten meer ruimte om bijvoorbeeld verpleegkundigen, agenten, leerkrachten of mensen uit de regio voorrang te geven bij goedkopere huurhuizen of nieuwe koopwoningen.

Deze wet is weliswaar door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar nog niet door de Eerste Kamer. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend.