EU zet deur weer open voor vis en paddenstoelen uit regio Fukushima

De Europese Unie heft handelsbeperkingen op voor de import van Japanse producten. Er is geen gevaar meer vanwege de ramp met de kerncentrale in Fukushima. Onder meer vis, paddenstoelen en bamboescheuten uit tien Japanse regio's mogen de EU weer in.

Na de ramp met de kerncentrale van Fukushima in maart 2011 golden er handelsbeperkingen tussen Europa en Japan. De EU importeerde geen producten uit tien Japanse regio's omdat ze mogelijk radioactief konden zijn. Bij producten uit andere Japanse regio's moest bewezen worden dat ze niet uit 'besmet" gebied kwamen.

De Europese Commissie heeft besloten dat handelsbeperkingen niet meer nodig zijn. Dat maakte Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen donderdag bekend.