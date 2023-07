Oproep Zit jij als VanMoof-fietser nu in de problemen? Dan zijn we op zoek naar jou

De hippe stadsfietsenmaker VanMoof kreeg woensdag uitstel van betaling van de rechter. Dat kan een voorbode van een faillissement zijn, en dat zou dan weer grote gevolgen hebben voor VanMoof-fietsers. Was jouw fiets net voor reparatie weggebracht? Heb je je bestelling van meer dan 3.000 euro niet ontvangen, of kun je niet naar je werk omdat je fiets stuk is en repareren niet kan nu? Dan zijn we op zoek naar jou!