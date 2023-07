Onrust in distributiecentra van Jumbo vanwege hoge werkdruk

Het is onrustig in de distributiecentra van supermarktketen Jumbo. Werknemers klagen dat de roosters vaak te laat zijn, dat ze verplicht moeten overwerken en over hoge werkdruk. Vakbond FNV heeft het bedrijf vier weken de tijd gegeven om orde op zaken te stellen.

De vakbond heeft meer dan zeshonderd handtekeningen van werknemers verzameld. In totaal werken er 2.500 mensen in de verschillende distributiecentra van Jumbo. Daaronder bevinden zich ook veel arbeidsmigranten. De petitie is inmiddels overhandigd aan de supermarktketen. Het bedrijf uit Veghel heeft beterschap beloofd.



Volgens FNV-bestuurder Margje van der Woude hebben de acties in de distributiecentra van Albert Heijn de boel op scherp gezet. Daar ging het vooral over de lonen en een nieuwe cao. "Dat is bij Jumbo niet het geval. Maar we krijgen veel klachten dat roosters niet op tijd zijn en dat mensen worden verplicht om over te werken. De werkdruk is enorm en sommigen worden ook continu op zaterdag ingepland."

Volgens een werknemer die NU.nl heeft gesproken zijn er inmiddels veranderingen in gang gezet. "Er waren gewoon te veel orders en te weinig mensen. Dan moet er worden overgewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Maar veel werknemers durven er niks van te zeggen aangezien ze bang zijn om hun baan te verliezen. En anders wordt ze het leven zuur gemaakt", zegt de werknemer, die anoniem wil blijven.

Jumbo herkent zich niet in beeld dat wordt geschetst

Jumbo reageert met verbazing op de klachten en de petitie. "Wij kijken op van de online petitie en herkennen ons niet in het beeld dat wordt geschetst. Bij ons staan klant en medewerker voorop. Dat betekent enerzijds dat we natuurlijk proberen de bestelde boodschappen tijdig en compleet bij onze klanten te bezorgen. Anderzijds doen we er alles om ervoor te zorgen dat we dit ook in een prettige werksfeer doen", laat een woordvoerder weten.

De supermarktketen voert naar eigen zeggen regelmatig onderzoek uit naar de werkdruk onder medewerkers, inclusief uitzendkrachten. "Daaruit blijkt dat 81 procent van de medewerkers de werkdruk als goed of zelfs licht ervaart. Dat laat onverlet dat er ook collega's zijn die de werkdruk als (te) hoog ervaren."