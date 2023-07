Kabinet wil grote huurverhoging nog jarenlang uitstellen

Het demissionaire kabinet wil dat de verhoging van huren in de vrije sector ook de komende jaren wordt beperkt. Dat moet huurhuizen betaalbaar houden, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

De demissionaire bewindsman wil dat huren gekoppeld blijven aan de gemiddelde loonsverhoging die in cao's is afgesproken. De huren mogen dan omhoog met maximaal die gemiddelde stijging plus 1 procentpunt. Dat is nu ook al zo, maar die regeling loopt in mei volgend jaar af. De Jonge wil die met drie jaar verlengen.

De beperking moet ervoor zorgen dat mensen met een krappere beurs in staat zijn om hun huur te blijven betalen. Door de krapte op de woningmarkt zijn prijzen in de vrije sector flink gestegen. Zo blijkt uit een analyse dat veel verhuurders hun huren nog steeds te veel verhogen.

Of de plannen ook daadwerkelijk zorgen voor een beperkte huurverhoging, is de vraag. De loonstijgingen in cao's zijn de laatste tijd flink, met plussen van soms meer dan 7 procent.

De regeling is niet definitief: de Tweede Kamer moet er nog over beslissen. Wanneer dat gebeurt, is onduidelijk. Afgelopen vrijdag viel het kabinet, waardoor het demissionair is. Dit betekent dat bewindspersonen alleen lopende zaken mogen afhandelen. Of de plannen van De Jonge daaronder vallen, wordt pas later duidelijk.

Vóór 2021 was er geen wettelijke rem op prijsverhogingen in de vrije huursector, waardoor huurders soms te maken kregen met stevige huurstijgingen. Volgens De Jonge komt dit nog steeds voor.