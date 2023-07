Rusland ziet opbrengst uit olieverkoop in jaar tijd halveren

Delen via E-mail

De Russische schatkist heeft de olieopbrengsten in juni zien zakken naar 11,8 miljard dollar (10,6 miljard euro). Dat was 1,5 miljard dollar minder dan de maand ervoor en nog maar iets meer dan de helft van een jaar geleden.

Dat meldt het internationaal energieagentschap IEA donderdag. De afname komt onder meer doordat de olie-export zakte naar het laagste punt in meer dan twee jaar. Rusland verkocht vorige maand 7,3 miljoen vaten per dag. Dat gebeurde voor het laatst in maart 2021.