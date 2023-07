Heb je een VanMoof-fiets (besteld) of staat-ie ter reparatie in de werkplaats, dan breekt er een onzekere periode aan. Want krijg je je fiets (of je geld) nog wel terug nu VanMoof failliet is verklaard

De Amsterdamse fabrikant van hippe e-bikes kondigde eerder deze maand een verkoopstop aan. Nieuwe fietsen waren al dus niet meer te bestellen.

Vorige week vroeg VanMoof uitstel van betaling aan en sloot het de winkels. Nu is het fietsenmerk failliet.

"De gevolgen kunnen groot zijn", zegt advocaat Sanne Depmann van juridisch dienstverlener DAS. "Veel groter dan bij de faillissementen van Scotch & Soda en Score van onlangs." Ze doelt daarbij op de gevolgen voor alle VanMoof-eigenaren die hun fiets in de toekomst willen laten repareren.

Wat als je een VanMoof hebt besteld en betaald?

"Als je een fiets online hebt gekocht en je hebt hem nog niet ontvangen, dan moet je nu de curator aanschrijven", zegt Depmann. "Dan vraag je of hij binnen een redelijke termijn kan laten weten of de fiets nog geleverd kan worden. Als dat niet kan, dan kun je vragen of de aankoop geannuleerd kan worden om je geld terug te eisen."

"Dat maakt je een van de schuldeisers van VanMoof. Maar helaas sta je daarbij niet vooraan in de rij. Eerst komen zogenoemde 'preferente schuldeisers', zoals banken en de Belastingdienst. Doorgaans is er daarna niet veel geld meer over voor overige schuldeisers."

Hoeveel geld er overblijft, hangt ook af van een eventuele doorstart. Komt die er niet, dan moeten alle schulden worden betaald uit de failliete boedel, alle bezittingen van VanMoof. Komt er een koper die met VanMoof verder wil, dan wordt het overnamebedrag gebruikt om schuldeisers, inclusief jou, terug te betalen.

Heb je een VanMoof besteld en meld je pas na het faillissement dat je je geld terug wil? Schrale troost: je hebt net zoveel kans om je geld terug te krijgen als alle klanten die zich meldden voordat de problemen zich openbaarden.

En als je fiets ter reparatie in een dichte winkel staat? Krijg je die nog terug?

Boze klanten meldden zich vorige week al bij gesloten VanMoof-winkels. Hun fiets stond daar ter reparatie en door de dichte deur konden ze er niet bij. Ook nu VanMoof failliet is, melden klanten zich bij de politie om hun dure fiets terug te eisen.

Volgens Depmann kunnen de gedupeerden hun fiets alsnog binnenkort terugverwachten. "Die fiets blijft eigendom van jou, dus niet van VanMoof. Stel dat de fietsenproducent failliet gaat, dan is het dus ook geen onderdeel van de te verdelen boedel van VanMoof."

Alle mensen die vanwege een reparatie op hun fiets wachten, krijgen die zeker terug, meldt VanMoof dinsdag op de eigen website. VanMoof zegt contact op te nemen met die klanten over hoe ze hun fiets kunnen ophalen. Wel voegt het bedrijf eraan toe dat "je fiets dan mogelijk niet gemaakt is".

Wat gebeurt er met app voor de VanMoof-fiets?

VanMoof verkocht in vijftien jaar ongeveer 200.000 fietsen, waarvan de meeste in Nederland. "Alle VanMoof-eigenaren kunnen in de problemen komen", zegt Depmann. "Want hoe zit het met het gebruik van de app waarmee je je fiets op slot kunt zetten? En kun je nog reparaties laten uitvoeren?"

Hierover schrijft VanMoof op de eigen website dat de curatoren willen zorgen dat de apps ook in de toekomst blijven werken.

Als je een VanMoof hebt, is die dan ooit nog te repareren?

Dan is het de vraag of je je VanMoof-fiets in de toekomst nog kunt laten repareren. Omdat VanMoof eigen onderdelen gebruikt, kon je je fiets alleen bij VanMoof zelf laten repareren. Sinds kort kon het ook bij KwikFit, maar dit bedrijf zit nu ook al zonder VanMoof-onderdelen.

VanMoof zelf zegt op de eigen website dat je nu je fiets niet kunt laten repareren. "Wanneer dat weer kan, is afhankelijk van of er een doorstart mogelijk is."

Deppman zegt dat VanMoof-fietsers moeten hopen op een doorstart. "Dan kan een koper die VanMoof voortzet zorgen dat toekomstige reparaties toch mogelijk zijn. Al vervallen herstelgaranties dan waarschijnlijk wel."

"Verdwijnt VanMoof als merk, dan is het de vraag of je nog aan fietsonderdelen kunt komen. Dan is het te hopen dat er andere bedrijven zijn die er brood in zien om onderdelen voor VanMoof-fietsen aan te gaan bieden. Anders worden reparaties erg lastig."