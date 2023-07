Bedrijven zagen winst vorig jaar verdampen door inflatie en loonkosten

De winsten van ondernemers zijn vorig jaar amper toegenomen. Gemiddeld steeg de winst van kleine en middelgrote bedrijven met 1,5 procent. Dat is de kleinste toename in zeker tien jaar. Belangrijke oorzaak zijn de gestegen personeelskosten.

Gemiddeld groeide de winst in 2022 nog bij bedrijven. Toch zag een meerderheid van de bedrijven in het mkb de winst vorig jaar dalen, blijkt uit een rapport van SRA. Volgens de accountantsorganisatie is het voor het eerst in jaren dat er meer bedrijven waren met afnemende dan groeiende winsten.