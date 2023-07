Olieprijs voor het eerst in twee maanden boven de 80 euro

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De prijs van olie is de laatste dagen weer flink gestegen. Een vat Noordzeeolie kostte donderdagochtend voor het eerst in twee maanden meer dan 80 euro. Ook Amerikaanse olie steeg tot bijna 76 euro, het hoogste punt sinds begin mei.

Noordzeeolie kostte donderdagochtend 80,34 euro. Dat was ongeveer 0,5 procent meer dan woensdag. Eind juni kostte een vat nog ongeveer 75 euro.

Woensdag werd bekend dat de inflatie in de Verenigde Staten meevalt. Daarom gaat de Amerikaanse rente waarschijnlijk minder omhoog, wat gunstig is voor de economie. En hoe meer economische bedrijvigheid, hoe groter de vraag naar olie. Verder blijkt dat China bijna een recordhoeveelheid olie heeft geïmporteerd in juni.