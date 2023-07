Fel bekritiseerd fietsenbedrijf VanMoof krijgt uitstel van betaling

De in problemen verkerende fietsenproducent VanMoof heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank in Amsterdam. Dat meldt het bedrijf woensdag na berichtgeving door NRC

VanMoof meldt ook dat de rechter het bedrijf een afkoelingsperiode van twee maanden geeft. In die periode hoopt het management een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Verder zegt VanMoof zijn klanten zo snel mogelijk te informeren over hun bestelling of reparatie.

Het bedrijf heeft inmiddels ook besloten om zijn winkels te sluiten "om de veiligheid van zijn personeel te garanderen". Klanten kwamen woensdag verhaal halen en daarbij kon het soms grimmig worden. De politie stuurde bijvoorbeeld een busje naar de vestiging in het Amsterdamse stadsdeel Oost.

Dinsdag werd duidelijk dat VanMoof de verkoop van nieuwe fietsen heeft gestaakt. In een bericht op de eigen site stelde de onderneming dat het om een tijdelijke pauze ging "om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen".

VanMoof ligt al langere tijd onder vuur. Klanten klagen over de fietsen en de in hun ogen slechte service van het bedrijf. Ze moesten de afgelopen tijd soms enkele maanden wachten voor ze hun fiets terug hadden.

VanMoof leed grote verliezen

VanMoof bestaat sinds 2009. De e-bikes zitten vol eigen onderdelen, wat een financiële achilleshiel bleek. Er zijn gigantische investeringen voor nodig. In zijn jaarverslag van 2021 repte VanMoof bovendien over hoger dan verwachte kosten voor reparaties. Wie op sociale media zoekt op de merknaam, komt algauw uit bij klachten over lange reparatietijden.

Door de forse uitgaven bleef VanMoof tientallen miljoenen euro's verlies lijden. Alleen al in 2021 eindigde het bedrijf 77,8 miljoen euro in de min, op een omzet van 65,6 miljoen euro. De totale schulden overtreffen steevast het totaal aan bezittingen. Vorig jaar was het verlies naar verwachting van dezelfde omvang.