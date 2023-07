Klanten staan voor dichte deur bij fietswinkel VanMoof in Amsterdam

De in problemen verkerende fietsenfabrikant VanMoof heeft zijn winkel in het Amsterdamse stadsdeel Oost gesloten. Daardoor stond woensdagmiddag een groepje klanten voor een gesloten deur. Wie zijn fiets wilde ophalen, had pech.

Onder klanten was wat irritatie over het besluit van het bedrijf. De politie stuurde een busje naar de vestiging.

VanMoof liet dinsdag al weten tijdelijk te stoppen met de verkoop van nieuwe elektrische fietsen. Op de site was te lezen dat het bedrijf een pauze had ingelast "om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen".

Het bedrijf ligt al langer onder vuur omdat de service lang kan duren. VanMoof-fietsen kunnen niet bij de gewone fietsenmaker worden gerepareerd. Op sociale media wordt veel geklaagd over haperende e-bikes van het merk.