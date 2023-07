Zij komen er niet aan te pas op woningmarkt: 'Wil toekomst voor zoontje'

Het woningtekort is groter dan ooit, en het lijkt er niet op dat daar op korte termijn verandering in komt. Een grote groep mensen valt daardoor buiten de boot. Dit zijn hun verhalen.

Een deel van het probleem is dat de huren ontzettend hoog zijn, blijkt uit de reacties op de oproep die NU.nl deed. Veel mensen die reageerden kunnen niet of nauwelijks sparen door de combinatie van hoge huren en de kostencrisis (waarbij prijzen van noodzakelijke aankopen als voedsel en energie stijgen). En daardoor raakt een eigen koophuis ook weer verder uit zicht.

Zoals voor Jennifer Stork (28). Zij woont met haar partner en baby in een dure huurwoning in Noord-Limburg. "Dat kost ons 1.000 euro per maand, op mijn inkomen van 2.100 euro en een uitkering van mijn afgekeurde partner van rond de 300 euro per maand. Ik zit ook nog met een grote studieschuld, dus bijna de helft van ons inkomen is al op aan posten waar we vrijwel niets aan kunnen doen."

Sociale huur en kopen zijn geen opties voor Jennifer en haar gezin. "We kunnen een hypotheek van net iets meer dan 2 ton krijgen, maar door de studieschuld gaat daar ook een hoop vanaf. Daar koop je hoogstens een klein appartementje in een mindere buurt voor. En ons inkomen is net te hoog voor de meeste sociale huur, dus het goedkoopste huurhuis dat ik kan krijgen kost 900 euro per maand. Daar schieten we niks mee op."

Inkomenseis van verhuurders

Ook Nine Leatemia (25) en haar vriend komen er maar niet tussen op de huurmarkt. Dat ligt volgens haar vooral aan de inkomenseis die veel verhuurders hanteren. "Onder de 1.100 euro per maand is er niks, en verhuurders willen dat je drie à vier keer de kale huur per maand verdient. Wij staan allebei aan het begin van ons werkende leven. En omdat we niet getrouwd zijn, telt het inkomen van mijn partner maar voor de helft mee. Dan ben je er alsnog niet."

Nine en haar vriend wonen nu bij haar moeder in Capelle. "Dat is vaak lastig. Je wordt ouder, je wil je eigen leven, je hebt werk, je wil je eigen ding kunnen doen. Het voelt als een flater als je mensen tegenkomt en je moet zeggen dat je thuis woont. Daar voel ik wel schaamte bij. Ik heb nog steeds dezelfde kamer als toen ik geboren werd."

Met servicekosten van 200 euro per maand wordt het veel te duur

De concurrentie is groot en divers op de woningmarkt. Dat merkt Liliane van Dam (28) uit Leiden ook. "Ik kom er niet tussen in Leiden. Er zijn veel expats die woningen kopen, en mensen die mazzel hebben met bijvoorbeeld overwaarde van een vorig huis. Ik heb een budget van 200.000 euro, maar daarvoor is in Leiden niets te koop. "

Ook servicekosten gooien roet in het eten. "In Leidschendam of Den Haag zou het misschien lukken, maar dan heb je een klein appartement en moet je per maand ook nog 200 euro of meer aan servicekosten betalen. En dan is het echt veel te duur. Bovendien heb je het dan ook over wijken waar ik me niet veilig voel en met veel overlast van buren."

Rodin Bokhorst (33) heeft een goede baan en een goed inkomen, maar heeft al vijf jaar geen kans om iets voor zichzelf te kopen. "Mijn zoekgebied is van Vianen tot Hilversum en van Ermelo tot Barneveld, maar ik ben starter en ik zoek in mijn eentje. Ik heb aardig wat spaargeld. Maar als er steevast tussen de 30.000 en 80.000 euro overboden wordt, dan ben je gezien. Nu is de hypotheekrente gestegen en kan ik niet genoeg meer lenen om een kans te maken."

De tijd tikt voor Rodin. "Ik moet in maart uit mijn huurwoning speciaal voor jongeren, en ik ben bang dat ik dan nog steeds niets heb. Ik vrees dat ik van het ene wat ik niet wil - op straat staan - naar het andere wat ik niet wil - te veel betalen voor een huis dat het niet waard is - ga. En dan heb ik het allemaal voor niks gedaan de afgelopen jaren."

Geen eerlijke kans om een toekomst op te bouwen

Liliane uit Leiden vreest dat ze weg moet van haar geboortegrond. "Ik krijg geen eerlijke kans om een toekomst op te bouwen in de regio waar ik ben opgegroeid. Zelfs niet in een straal van 50 kilometer."

De situatie veroorzaakt veel stress bij Rodin. "Het heeft absoluut een effect op me, op mijn werk en in mijn privéleven. Ik sluit mezelf buiten, ik zit tegen het depressieve aan. Ik denk vaak: vandaag hoeft het van mij niet meer. En dat is heel vervelend."