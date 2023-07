Voormalig rijkste persoon van Azië verloor 30 miljard dollar na één toespraak

De Chinese techondernemer Jack Ma verloor na een kritische speech drie jaar geleden de helft van zijn vermogen van 61 miljard dollar (55 miljard euro). De voormalig rijkste Aziaat had kritiek op het Chinese regeringsbeleid en dat kwam hem duur te staan.

Ma is vooral bekend als oprichter van Alibaba, het bedrijf achter webwinkel AliExpress, en van Ant Group, het bedrijf achter betaaldienstverlener AliPay. Hij had in 2020 een vermogen van 61,2 miljard dollar.

De ondernemer wilde in dat jaar Ant Group naar de beurs brengen, wat de op dat moment grootste beursgang aller tijden had moeten worden. Vlak daarvoor gaf hij een toespraak waarin hij kritiek uitte op Chinese toezichthouders en banken. Op dat moment was hij de rijkste persoon in China.

De toespraak was het startsein voor de machthebbers in Peking om in te grijpen. De beursgang mocht niet doorgaan. Ook moest Ma zijn Ant Group opsplitsen en is hij inmiddels teruggetreden als topman.

Kort na het afblazen van de beursgang was de ondernemer zelfs enkele maanden niet in het openbaar te zien, wat geruchten voedde dat hij wellicht was vastgezet. Nog steeds is niet helemaal duidelijk wat in die periode is gebeurd. Wel is Ma weer regelmatig in het openbaar gezien.

Dit alles deed de marktwaarde van bijvoorbeeld Alibaba geen goed. Het aandeel is nu nog maar een derde waard van wat het bedrijf in 2020 waard was.

Het vermogen van Ma kreeg door alle onrust flinke klappen. De 58-jarige ondernemer heeft nu nog 30 miljard dollar over, becijferde nieuwsdienst Bloomberg. Dat is minder dan de helft van het vermogen dat hij in het najaar van 2020 had, vlak voor zijn speech en de afgeblazen beursgang.