Hoe de rem op verpleeghuiszorg de woningmarkt nog verder verstopt

Zorgeconoom Bart Wouterse plaatst zijn vraagtekens bij dit beleid. De vraag naar verpleeghuiszorg zal in de komende twintig jaar ongeveer verdubbelen. "Al die extra vraag moet op de een of andere manier thuis worden gerealiseerd."

Bovendien blijven er op de korte termijn minder opties over om woonplekken te creëren voor ouderen, terwijl er nu zo'n tekort is, ziet Wouterse. "Verpleeghuizen hebben hun bouwplannen afgeblazen, terwijl dat in de huidige wooncrisis wel voor plek had kunnen zorgen."