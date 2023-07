Gasprijs zakt naar laagste punt in ruim een maand

De handelsprijs voor gas is woensdag gezakt naar het laagste punt sinds 8 juni. Voor een megawattuur betaalden handelaren donderdagochtend iets meer dan 28 euro. Dit komt volgens experts vooral doordat een groot Noors gasveld weer volledig in gebruik komt.

Delen van het gigantische Noorse Troll-veld produceerden enige tijd niets, vanwege onderhoud. Donderdag is dit onderhoud naar verwachting voorbij, waardoor het veld weer volledig in werking is. Noorwegen is voor West-Europa sinds het wegvallen van Russisch gas een zeer belangrijke leverancier.

Sinds de piek van afgelopen zomer is de gasprijs maandenlang flink gedaald, tot zelfs onder de 25 euro per megawattuur. Maar vorige maand werd gas ineens weer wat duurder en piekte zelfs weer even boven de 40 euro.

Dit kwam onder meer door extra concurrentie van Aziatische landen bij het inkopen van gas. Ook speelde de hittegolf van vorige maand mee. Daardoor was meer behoefte aan energie voor airco's. Verder zorgde het onderhoud in Noorwegen voor schaarste, wat de prijs opdreef.

Gasvoorraad is in Nederland al goed gevuld

Deze week zakt de gasprijs weer voor het eerst sinds ruim vier weken onder de 30 euro. Naast het Noorse onderhoud dat ten einde loopt, speelt ook mee dat de gasvoorraden in Europa al goed zijn gevuld. Zo zijn de opslagen in Nederland al voor meer dan 80 procent vol, waarmee we ver voorlopen op schema.