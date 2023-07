WOZ-waarde stijgt naar hoogste gemiddelde ooit

De gemiddelde WOZ-waarde van een huis bedroeg aan het begin van dit jaar 369.000 euro. Dat is 16,4 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit.

De WOZ-waarde steeg het meest in de gemeente Lelystad, zo meldt statistiekbureau CBS donderdag. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen steeg in Lelystad met 26,3 procent relatief het sterkst. De gemiddelde waarde ging daar naar 327.000 euro per woning.

In de provincie Flevoland steeg de gemiddelde WOZ-waarde het sterkst van alle provincies met 19,2 procent tot 348.000 euro per woning. Van de vier grote steden nam de gemiddelde WOZ-waarde in Amsterdam met 19,1 procent het sterkst toe, gevolgd door de gemeente Utrecht met 17,6 procent.

In de gemeente Bloemendaal hebben woningen met 932.000 euro gemiddeld de hoogste WOZ-waarde van Nederland, in Pekela de laagste (194.000 euro). Noord-Holland heeft de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van alle provincies (461.000 euro). De provincie Groningen heeft met 268.000 euro de laagste.

De WOZ-waarde is de waarde van je huis die in opdracht van de gemeente wordt vastgesteld. Deze waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je over je eigen woning moet betalen. De waarde die begin 2023 wordt vastgesteld, is de waarde van je huis op 1 januari 2022.