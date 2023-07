WOZ-waarde bereikt hoogste waarde ooit

Delen via E-mail

De gemiddelde WOZ-waarde van een huis bedroeg aan het begin van dit jaar 369.000 euro. Dat is 16,4 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit.

De WOZ-waarde steeg het meest in de gemeente Lelystad, zo meldt statistiekbureau CBS donderdag. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen steeg in Lelystad met 26,3 procent relatief het sterkst. De gemiddelde waarde ging daar naar 327.000 euro per woning.