Woningtekort is groter dan verwacht door migratie en thuiswonende ouderen

Er is een steeds groter tekort aan woningen, stelt onderzoeksbureau ABF Research. De bouw van nieuwe woningen kan de bevolkingsgroei niet bijbenen. Dat komt vooral door de grotere instroom van migranten, maar ook doordat ouderen niet kunnen doorschuiven naar een andere woning.

Onderzoekers verwachten dat er 110.000 huishoudens meer bijkomen tot 2031 dan eerder vanuit werd gegaan. Ouderen blijven langer thuiswonen doordat er geen plekken zijn in verpleeghuizen. Ook worden huishoudens gemiddeld steeds kleiner, waardoor er meer huizen nodig zijn.

Maar de belangrijkste oorzaak voor het woningtekort is de bevolkingsgroei. In 2022 kwamen er meer mensen bij dan verwacht door migratie. Uit Oekraïne kwamen veel vluchtelingen die een huis nodig hebben, maar ook buitenlandse studenten en expats zoeken een woning.

Tot en met 2030 zijn er 981.000 woningen nodig in Nederland, verwacht ABF die onderzoek doet in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het demissionaire kabinet was uitgegaan van 900.000 op basis van eerdere prognoses.